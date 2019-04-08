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ضبط 10 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية و337 طلقة غير مرخصة بالجيزة

الإثنين، 08 أبريل 2019 08:23 ص
ضبط 10 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية و337 طلقة غير مرخصة بالجيزة مديرية أمن الجيزة
كتب بهجت أبو ضيف
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قامت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، بحملة أمنية استهدفت عدة مناطق بأنحاء المحافظة، وأسفرت عن ضبط 10 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية و337 طلقة غير مرخصة.

كما تمكن رجال المباحث خلال الحملة من ضبط 36 متهما بحوزتهم 2682 جرام حشيش، و228 قرص مخدر، و 59 جرام هيروين.

وشن ضباط مباحث الجيزة حملة أمنية أستهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، أسفرت عن تنفيذ 26 حكما قضائيا، وضبط 9 مشتبه بهم، و4 متسولين، وإزالة عدد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.


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