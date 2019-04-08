ضبط عاطل بحوزته 1300 قرص مخدر وسلاح نارى فى الغربية

الغربيه - محمد طارق

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، بقيادة الرائد هادى سالم رئيس مباحث المركز، القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى وكمية كبيرة من الحبوب المخدرة قبل ترويجها على عملائه.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، والقوة المرافقة له من ضبط "م ال ع" 38 سنة وبحوزته 1300 قرص مخدر، سلاح نارى، بندقيه خرطوش.

تم نقل المتهم لديوان المركز وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار وتم تحرير محضر، وإخطار النيابة لتولى التحقيق.