ضاحى خلفان عن الحرس الثورى : "الصديق الصدوق للإرهاب الايرانى قطر"

كتب آسر أحمد

أطلق ضاحى خلفان ، رئيس شرطة دبى الأسبق، سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصى، تعليقاً على قرار دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الإمريكية، بإدراج الحرس الثورى الإيرانى ضمن الجماعات الإرهابية الإجنبية.

وقال خلفان "وضع الحرس الثوري على قائمة الارهاب في الولايات المتحدة الأمريكية، يتطلب اتباع ذلك الاجراء بوضع داعمي الارهاب القطريين الذين يساندون الحرس الثوري على نفس القائمة"، مضيفاً "التعاون بين الحرس الثوري الارهابي وبين المخابرات القطرية والتنسيق قائم على قدم وساق".

وتابع رئيس شرطة دبى الأسبق "الحرس الجمهوري الإيراني هو في الواقع حرس ملالي لصوص لأموال الشعب الايراني ، وصناع ارهاب، وأن الصديق الصدوق للإرهاب الايراني قطر، الحرس الثوري ارهابي، ليش يا القطريين تتعاملون معه بهذه الاخوة الارهابية ؟؟".

واختتم خلفان حديثة بتساؤل قائلاً "يجب ان يرحب كل نابذ للإرهاب بقرار امريكا المتمثل في وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب، اذا كان الحرس الثوري ليس ارهابيا، فمن يكون الارهابي يا ترى؟؟".





وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ، أعلن اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة صنفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسمياً قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.

وأدرجت الولايات المتحدة بالفعل عشرات الكيانات والأشخاص على قوائم سوداء لانتمائهم للحرس الثوري، لكنها لم تدرج القوة بأكملها على تلك القوائم، وقال ترامب في بيان له: "الحرس الثوري هو أداة الحكومة الرئيسية لتوجيه وتنفيذ حملتها الإرهابية العالمية"