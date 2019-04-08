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صور.. وزيرة البيئة تشارك بحفل سفارة رواندا لتأبين ضحايا الإبادة الجماعية

الإثنين، 08 أبريل 2019 08:57 ص
صور.. وزيرة البيئة تشارك بحفل سفارة رواندا لتأبين ضحايا الإبادة الجماعية جانب من الحفل
كتبت آية دعبس
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شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، فى المناسبة التى نظمتها سفارة رواندا في أحد فنادق القاهرة لإحياء ذكرى أكثر من 800 ألف شخص من التوتسي والهوتو، والذين قتلوا خلال أعمال الإبادة جماعية التى وقعت منذ ربع قرن.
 
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال لقائها بالسفير، أن هذه  الكارثة الإنسانية التي حدثت عام 1994 برواندا والتي تعد مأساة إنسانية تعرض لها الشعب الرواندى أظهرت صلابته وإصراره على الوصول إلى حياة أفضل، وهو ما يظهر فى التقدم والتنمية التى وصلت إليها رواندا حاليا فى كافة المجالات.
 
كما قامت وزيرة البيئة مع الحضور بإضاءة الشموع والوقوف دقيقة حداد، لتأبين ضحايا الإبادة الجماعية التى وقعت فى رواندا.
 
 
 
 
 

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