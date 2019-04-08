صور.. طلاء واجهات منازل الإسماعيلية باللون البيج

الإسماعيلية – جمال حراجى

تعد الإسماعيلية من أهم المدن الساحلية التى تتوسط قناة السويس، وشهدت خلال فترة الثمانينيات طفرة معمارية كبيرة بعد عودة المهاجرين فى منتصف السبعينات والامتداد العمرانى الذى شهدتة المدينة، وإنشاء العديد من الأحياء الجديدة ، وأصدرالدكتورعبدالمنعم عمارة محفظ الإسماعيلية فى ذلك الوقت قرارا بطلاء الواجهات والنوافذ باللون الأبيض والأزرق، وتم تنفيذ القرار وقتها، ومع مرور السنوات زحفت العشوائيات على المدينة الجديدة وأرتفع عدد المنازل والأبراج وأصبحت تعج بكافة ألوان الطيف، مما أفقدها كثيرا من الجمال التى كانت تشتهربه لعدة سنوات، ومنذ شهور قليلة طرح الرئيس السيسى مبادرة لطلاء الواجهات والنوافذ لكل المحافظات بما يمنحها شكلا جماليا مختلفا، وعلى كل محافظة أختيار اللون المناسب لها ، فأختارت الإسماعيلية اللون البيج مع الأبيض ليكون اللون المميز لواجهات المنازل.



إستكمال أعمال الدهانات

تعميم الفكرة

يقول السيد عبدلله موظف الفكرة رائعة بكل المقاييس وخاصة بعد تشويه المدينة بالألوان المختلفة وغيرالمتناسقة، ولابد من تعميم الفكرة على كافة المنازل وخاصة الأبراج التى تم إنشائها منذ سنوات، وكذلك المنازل فى المناطق الشعبية، بمعنى لا يتم تعميم الفكرة على المدينة ووسط البلد فقط.



منطقة بر غرب الإسماعيلية

مهلة سنة

ويطالب محمد محسن مقاول بمنح أصحاب الأبراج مهلة لتوفيق أوضاعهم لأن طلاء الواجهات سوف يحتاج تكاليف ومع إرتفاع أسعار مواد البناء يجعل هناك صعوبة للتنفيذ على الأقل فى الفترة الحالية، وحتى يقوم الجميع بتنفيذ هذة المبادرة على أكمل وجه، ولا يتحمل المالك وحدة كافة التكاليف حيث لابد من مساعدة من السكان سواء كانوا مستأجرين أوملاك.



أبراج بالإسماعيلية

اللون البيج

ويشير محمد مؤنس مهندس ديكور إلى أن فكرة أختيار اللون البيج فى طلاء الواجهات تحتاج إلى مراجعة من المتخصصين، وخاصة ان الإسماعيلية مدينة ساحلية واللون البيج لون صحراوى، فلماذا لا يتم تعميم اللون الأزرق مع الأبيض، حتى يمنح المبانى شكل مرتبط مع طبيعة المدينة ومتماشى مع الألوان الطبيعية الموجودة فى الواقع.



جانب أخر من العمارات

المنظرالحضارى

ويؤكد مصطفى فهيم صاحب عقار بحى السلام على ان الفكرة جيدة رغم تكلفتها لكنها مهمة للمنظر الحضارى، لعودة الإسماعيلية للسابق عهدها، مطالبا بإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحى الموجودة حاليا وحل مشكلة المياه المتراكمة فى الشوارع، لأنة ليس من المعقول أن تكون واجهة العمارة أو المنزل جميلة والشوارع لايمكن السيرفيها، ومع تنفيذ المبادرة على المسئولين بالإهتمام بالبنية التحتية بنفس الأهمية، ولايمكن أن يختلف أحد على الشكل الجمالي والحضاري وهو هدف هذة المبادرة.



توحيد الألوان فى جميع المبانى

مبادرة الرئيس

ومن جانبه قال اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أن الهدف من المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية هو تحسين مظهر البيئة المبنية وذلك من خلال العمل على تشطيب الوجهات الخارجية للمبانى المقامة والجاري تنفيذها، أو التى سيتم إقامتها واتخاذ اللازم نحو قيام الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بنطاق المحافظة بوضع اشتراطات ومعايير محددة لتوحيد، واجهات المبانى حفاظا على الصورة البصرية للمنطقة ككل، وتم اختيار اللون البيج الفاتح وطلاء النوافذ بلون يتناسب مع اللون البيج، وذلك حفاظا على المظهر الحضارى والصورة البصرية والجمالية للمحافظة.



واجهة أحد الأبراج باللون البيج

مهلة 6 أشهر

وأشار المحافظ إلى أنة أصدر تعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بدائرة المحافظة، بضرورة الالتزام بعدم إدخال أية مرافق لأية عمارات سكنية أومنشآت تكون واجهاتها من الطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجي وعند إصدار تراخيص بناء ان يضاف الى الأعمال المرخص بها بند طلاء واجهات المبنى باللون البيج الفاتح، وطلاء النوافذ بلون يتناسب مع اللون البيج ، وفى العقارات الجاري إنشائها عدم منح شهادة صلاحية بإشغال المبنى دون قيام صاحب العقار بالتشطيب الخارجي لواجهة العقار باللون المتفق عليه أما بخصوص المبانى القائمة بالفعل وصدرت لها شهادة بصلاحية المبنى للإشغال بالمخالفة، لأحكام قانون البناء فيتم إنذار أصحاب هذه العقارات القائمة، ومنحهم 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم بتشطيب الواجهات الخارجية للمبنى لكافة الواجهات الظاهرة وعند انتهاء المهلة يتم قطع المرافق عنها، أما بالنسبة للمبانى المنشاة بالمخالفة والمقامة دون تراخيص بناء بالمناطق غير المخططة أو المحرر ضدها مخالفات مبانى وفى إطار سعى الدولة لإصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء يحظر قبول أي طلبات للتصالح فى شأن مخالفات البناء، إلا بعد تشطيب وطلاء الواجهات للمبنى باللون المحدد وبعد معاينة الادارة الهندسية بما يفيد التنفيذ.