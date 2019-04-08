video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 12:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

شعبة الحلويات تبحث أسعار موسم رمضان والعيد فى اجتماع غدا بالغرفة

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:00 ص
شعبة الحلويات تبحث أسعار موسم رمضان والعيد فى اجتماع غدا بالغرفة صلاح العبد
كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

كشف صلاح العبد رئيس شعبة الحلويات فى غرفة القاهرة التجارية، فى تصريحات خاصة، أن مجلس إدارة الشعبة سيجتمع غدا الثلاثاء لمناقشة وضع السوق وكذلك الأسعار بالنسبة للموسم الجديد شهر رمضان والعيد، حيث يرتفع الطلب على الحلوى بكافة أنواعها.

وشهدت أنواع الدقيق زيادة فى أسعارها ومنها الدقيق الفينو خلال النصف الأول من عام 2018، الأمر الذى أثر على أسعار الحلويات والمخبوزات بنسب متفاوتة.
يشار إلى أن مصر تستهلك نحو 16 مليون طن قمح سنويا، تنتج منهم ما بين 7 إلى 8 ملايين طن، ويتم توفير الباقى من الاستيراد، وفق تصريحات سابقة لوزير التموين، على المصيلحى، فى يناير 2018.

على جانب آخر، يشهد شهر مايو المقبل انتخابات تشكيل مجلس إدارة الشعب المختلفة فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إضافة إلى مجلس إدارة الغرفة التجارية، وسط مساعى من إدارة الغرفة لتأجيل الانتخابات إلى يونيو القادم تفاديا لإجرائها فى شهر رمضان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الغرفة التجارية: زيادة المعاشات والأجور لن ترفع أسعار السلع

الغرفة التجارية

اخبار الاقتصاد

شعبة الحلويات

اسعار الحلويات

الحلويات فى مصر




لا تفوتك
الرئيس السيسى يبدأ جولة إفريقية لغينيا والسنغال وكوت ديفوار.. فيديو

الرئيس السيسى يبدأ جولة إفريقية لغينيا والسنغال وكوت ديفوار.. فيديو

إيقاف 15 موظفا بتضامن الغربية شهرا وإحالتهم للنيابة الإدارية لتعاطى المخدرات

إيقاف 15 موظفا بتضامن الغربية شهرا وإحالتهم للنيابة الإدارية لتعاطى المخدرات

الحرارة ترتفع والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد تكشف: تصل لـ5 درجات والعظمى بالقاهرة 31 وأسوان 37 درجة.. وسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية

الحرارة ترتفع والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة.. الأرصاد تكشف: تصل لـ5 درجات والعظمى بالقاهرة 31 وأسوان 37 درجة.. وسقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية

5 قصص فبركتها BBC لإشاعة التخريب.. مسرحية هجوم كيميائى بدوما تسبب فى ضرب سوريا.. بثت تقارير واهية للإضرار بسمعة مؤسسات خيرية.. سعت لدق إسفين فى العلاقات الإماراتية السعودية.. وزبيدة المصرية صفعت القناة المشبوهة

5 قصص فبركتها BBC لإشاعة التخريب.. مسرحية هجوم كيميائى بدوما تسبب فى ضرب سوريا.. بثت تقارير واهية للإضرار بسمعة مؤسسات خيرية.. سعت لدق إسفين فى العلاقات الإماراتية السعودية.. وزبيدة المصرية صفعت القناة المشبوهة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف على امتحان مايو المقبل الإلكترونى × 12 معلومة

الخطيب يطلب تقريراً مفصلاً عن بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

الخطيب يطلب تقريراً مفصلاً عن بعثة الأهلي في جنوب أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة