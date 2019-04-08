سفير كوريا الجنوبية يشيد بسياسة الرئيس السيسى.. ويؤكد: مصر دولة مهمة جدا فى إفريقيا

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أشاد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، يون يو شيول ان، بسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ودوره في استقرار الأمن وخطواته الجادة في إصلاح الاقتصاد، وشدد على أهمية دور مصر الإقليمي قائلاً "مصر دولة مهمة جداً في إفريقيا".

وأشار السفير إلى عمق العلاقات المصرية الكورية الجنوبية في المجالات الاقتصادية السياسية والاجتماعية والثقافية، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وسول يبلغ نحو 2 بليون دولار، وحجم الاستثمارات الكورية في مصر يبلغ نحو 600 مليون دولار.

وأوضح أن هناك 40 شركة كورية جنوبية تعمل في مصر في مجالات مختلفة منها الإلكترونيات وتكرير البترول والنسيج وتوفر العديد من فرص العمل في مصر.

وأضاف أن مصر دولة كبيرة تضم العديد من المواقع والمدن الرائعة التي تمتاز بثقافتها المتنوعة، مشيرا إلى أنه زار العديد من المدن منها شرم الشيخ وسوهاج.

وكشف أنه تجري حاليا مناقشات بين وزارة النقل الكورية الجنوبية ومحافظة الإسكندرية لبحث تنفيذ مشروع مهم في مجال تطوير البنية للمواصلات في الإسكندرية بتمويل من الجانب الكوري.

كما أوضح أن إحدى الشركات الكورية تجري حاليا أبحاث ودراسات حول تنفيذ المشروع، ومن المتوقع أن يبدأ في 2020، ويشمل تطبيق نظام الدفع الإلكتروني في مجال النقل، مشيرا إلى أن الإسكندرية تعد مدينة مهمة وكبيرة وجاذبة للاستثمارات من كل الدول، ونرغب في الاستثمار بها.

وأضاف أنه سيُقام، مساء اليوم، احتفالية في أوبرا الإسكندرية للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس أول حكومة انتقالية لكوريا الجنوبية وتقدم أغنية تراثية بعنوان "إيران تو بيس" وهي تجسد كل المعاني التقليدية الكورية.