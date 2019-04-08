زحام مرورى بسبب أتوبيس معطل أعلى الطريق الدائرى فى شارع اتجاه البحر الأعظم

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية إثر تعطل أتوبيس ، أعلى الطريق الدائرى أسفل الأوتواستراد، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للقادم من أبراج سما ، حتي شارع البحر الأعظم ، وأنتقلت أوناش المرور، وتم الدفع بعدد من ظباط وأفراد الادارة العامة للمرور بالتنسيق مع مرور القاهرة لسحب الكثافات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائرى ، بتعطل أتوبيس وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.