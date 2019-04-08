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الإثنين، 08 أبريل 2019 06:32 م
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زحام مرورى بسبب أتوبيس معطل أعلى الطريق الدائرى فى شارع اتجاه البحر الأعظم

الإثنين، 08 أبريل 2019 05:32 م
زحام مرورى بسبب أتوبيس معطل أعلى الطريق الدائرى فى شارع اتجاه البحر الأعظم أتوبيس معطل - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية إثر تعطل أتوبيس  ، أعلى الطريق الدائرى أسفل الأوتواستراد، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للقادم من أبراج سما  ، حتي شارع البحر الأعظم  ، وأنتقلت أوناش المرور، وتم الدفع بعدد من ظباط وأفراد الادارة العامة للمرور بالتنسيق مع مرور القاهرة لسحب الكثافات.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور ، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائرى ، بتعطل أتوبيس وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.
 
 
 

 


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