"روسا توم" الروسية تعلن إنتاج وحدة طاقة فائقة بمفاعل لينينجراد مماثل للضبعة

كتبت رحمة رمضان

أعلنت شركة روسا توم الروسية، المسئولة عن بناء المفاعل النووى المصرى فى الضبعة، إنتاج وحدة الطاقة الفائقة رقم 5 الجديدة بمفاعل محطة لينينجراد فى فى إى آر – 1200، التى تبلغ خمسة مليارات كيلو واط ساعة، ويعد هذا المفاعل صورة طبق الأصل من مفاعل الضبعة الذى تقوم بتنفيذه شركة روساتوم الروسية فى مصر بتكنولوجيا VVER1200 من الجيل الثالث المطور.



وأوضحت الشركة العالمية، أن إنتاج وحدة الطاقة الفائقة رقم 5 الجديدة بمفاعل محطة لينينجراد في في إي آر – 1200 للطاقة النووية، بلغ 5 مليارات كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية، إذ بلغ الإنتاج فى 3 أبريل الماضى أكثر من 5 مليارات و7 ملايين كيلو واط ساعة.



صرح بذلك مدير عام محطة لينينجراد للطاقة النووية فلاديمير بيريجودا قائلا: "تم اليوم بمحطة لينينجراد للطاقة النووية تحقيق إنجاز جديد حيث قامت الوحدة الخامسة بتوليد أول خمسة مليارات كيلوواط ساعة من الطاقة الكهربائية، بفضل التصميم المتكامل للمشروع والتقنيات المبتكرة والعمل الدؤوب الذى قام به آلاف من المطورين والبناة والفنيين، وأيضا طاقم العمل بالمحطة.



ويكتسب المشروع عدة مزايا حيث أن وحدات الطاقة النووية VVER1200 من الجيل الثالث المطور مقارنةً بوحدات الطاقة التقليدية (VVER)، تتسم بالعديد من المزايا التى تحسن بشكل كبير مواصفاتها الاقتصادية وسلامتها، وقد استطاعت هذه التقنية الحديثة زيادة القدرة الكهربائية لقلب المفاعل بنسبة 20 ٪ ، من 1000 إلى 1200 ميجاواط، كما تضاعف عمر خدمة المعدات الرئيسية من 30 إلى 60 عامًا، علما بأن وحدة الطاقة تلبى أعلى المتطلبات الدولية فى مجال السلامة النووية.