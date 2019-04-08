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رئيس جامعة بنها: تدريب الشباب على المهن الحرفية لتهيئتهم لسوق العمل

الإثنين، 08 أبريل 2019 05:12 م
رئيس جامعة بنها: تدريب الشباب على المهن الحرفية لتهيئتهم لسوق العمل جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية - إبراهيم سالم
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شهد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "صنايعية مصر"، وذلك بحضور الدكتور هشام البطش والدكتورة إيمان البيطار، المشرفين على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من عمداء الكليات المشاركة في المبادرة، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام التعليم الفني بالقليوبية.

 

وقال الدكتور السعيد، إن جامعة بنها تسعي لتحقيق سلسلة من النجاحات باستمرار تنفيذ مبادرة صنايعية مصر وتهيئة الشباب لسوق العمل من خلال تدريبهم علي المهن الحرفية بأساليب علمية قادرة علي النهوض بتلك المهن، مشيرا إلي ضرورة بناء الإنسان المصرى من خلال التعليم وإكسابه المهارات اللازمة لسوق العمل والتحلي بالسلوكيات والأخلاق الإيجابية.

 

وأشاد السعيد، بنجاح المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"، مؤكدا أنها تعد من المبادرات الهامة والتى لها مستقبل ومراحل كثيرة لخدمة طلاب وشباب القليوبية، مضيفاً أن جامعة بنها تدعم تلك المبادرات المجتمعية بشكل كامل.

 

ومن جانبه قال الدكتور هشام البطش، أن المرحلة الثانية للمبادرة يتم تنفيذها بـ8 كليات، حيث تم إعداد برامج تدريبية على مدى أسبوعين بواقع 30 ساعة تدريبية للمتدربين والبالغ عددهم 240 متدربا، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها.

 

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي بهدف تدريب وتأهيل الكوادر الفنية لمواجهة احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة ومنحهم شهادة معتمدة من الجامعة، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

 

 

فيما أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" والتى تم تدشينها بجامعة بنها نجحت في تحقيق الأهداف التي تم وضعها لتلك المبادرة حيث تم تدريب 160 طالبا خلال المرحلة الأولى من طلاب التعليم الفني، ونأمل في استمرار نجاح المبادرة خلال مراحلها القادمة.

 

ووجه عجلان التحية والتقدير للقائمين علي انجاح هذه المبادرة وتأهيل المتدربين لسوق العمل، مشيرا أن محافظة القليوبية وجامعة بنها ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية لهم السبق في تنفيذ هذه المبادرة علي مستوي الجمهورية.

 


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