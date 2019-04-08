video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية سياسة

رئيسة القومى للمرأة تستقبل سفيرة المملكة الهولندية لشئون حقوق الإنسان

الإثنين، 08 أبريل 2019 02:03 م
رئيسة القومى للمرأة تستقبل سفيرة المملكة الهولندية لشئون حقوق الإنسان رئيسة القومى للمرأة تستقبل سفيرة المملكة الهولندية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

استقبلت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة اليوم الإثنين، مارييت تشورمان سفيرة المملكة الهولندية لشؤون حقوق الإنسان والتى تزور مصر حالياً، بهدف الاطلاع على الأنشطة والمشروعات التى يقدمها المجلس القومى للمرأة لتمكين المرأة المصرية فى جميع المجالات ،وبحث سبل التعاون بين الجانبين فى هذا المجال.

ورحبت رئيسة المجلس القومى للمرأة،  بالسفيرة والوفد المرافق لها فى المجلس، مشيرة إلى الجهود التى تتم على الأرض حاليا من أجل تمكين المرأة المصرية فى جميع المجالات والتى تأتى نتيجة  لدعم القيادة السياسية للمرأة فى مصر، مشيرة إلى القرارات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال احتفالية المرأة المصرية 2019 وكلف بها الحكومة من أجل تمكين المرأة  والتى يأتى من بينها توفير المناخ الملائم والداعم للمرأة، لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمى.

 كما استعرضت رئيسة المجلس الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التى أطلقها المجلس القومى للمرأة ، وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى عام المرأة 2017، وأعلنها وثيقة عمل الحكومة للاعوام القادمة.

كما أكدت رئيسة المجلس على أهمية الإصلاحات التشريعية الإيجابية التى تحققت لدعم وإنصاف المرأة ومنها قانون الاستثمار الجديد، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي،  وتغليظ عقوبة الختان ، وقانون المواريث الجديد، كما أرسل المجلس مشروع قانون متكامل لمكافحة كافة أشكال العنف إلى الحكومة لمناقشته  ، بالإضافة الى مشروع قانون الأحوال الشخصية.

من جانبها أشادت مارييت تشورمان سفيرة المملكة الهولندية لشؤون حقوق الإنسان بالإنجازات والجهود التى تقوم بها الدولة والمجلس القومى للمرأة من أجل تمكين المرأة المصرية، معربة عن إعجابها بالاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التى أطلقتها مصر والمنبثقة من استراتيجية التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى أنها يسعدها التعاون مع المجلس والاستفادة من خبرته وجهوده فى مجال تمكين المرأة المصرية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس "القومى للمرأة" تعرض أمام الرئيس السيسي مجهودات المجلس لهذا العام

مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ضيف "مساء dmc".. الليلة

القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

هولندا

المملكه الهولنديه




لا تفوتك
السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

صور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن.. كرم جبر: التعديلات تواكب النهضة.. ومارجريت عازر: عهد السيسى هو العصر الذهبى للمرأة

صور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن.. كرم جبر: التعديلات تواكب النهضة.. ومارجريت عازر: عهد السيسى هو العصر الذهبى للمرأة

قبل 75 يوما من انطلاق الكان .. 6 أسباب تجعل فوز الفراعنة بالكأس ممكنة ..و جود صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم.. الفوز بأخر بطولتين بمصر.. الدعم الجماهيري.. اشتعال المنافسة فى الدوري.. اختفاء الفريق الذى لا يقهر

قبل 75 يوما من انطلاق الكان .. 6 أسباب تجعل فوز الفراعنة بالكأس ممكنة ..و جود صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم.. الفوز بأخر بطولتين بمصر.. الدعم الجماهيري.. اشتعال المنافسة فى الدوري.. اختفاء الفريق الذى لا يقهر

تشيلسي يسعى لاقتحام المربع الذهبي فى الدوري الإنجليزي ضد وست هام

تشيلسي يسعى لاقتحام المربع الذهبي فى الدوري الإنجليزي ضد وست هام

لو بتحضرى لسفرية شم النسيم.. تعرفى على أحدث أشكال المايوهات فى 2019

لو بتحضرى لسفرية شم النسيم.. تعرفى على أحدث أشكال المايوهات فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة