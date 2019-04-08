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داليا الشافعى الخبيرة المصرية بمجال التنمية البشرية بكندا تزور حى الأسمرات

الإثنين، 08 أبريل 2019 11:27 ص
داليا الشافعى الخبيرة المصرية بمجال التنمية البشرية بكندا تزور حى الأسمرات داليا الشافعى الخبيرة المصرية فى مجال التنمية البشرية بكندا
‫كتب أحمد حسن
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‫قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بأنه تم بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنظيم زيارة للدكتورة داليا الشافعى، الخبيرة المصرية فى مجال التنمية البشرية بكندا، لحى الأسمرات، موضحاً أن الدكتورة داليا الشافعى تسعى لإظهار دور الحكومة المصرية فى تطوير المناطق العشوائية، وبخاصة الجانب الاجتماعى الفعال المترتب على نقل المواطنين إلى مناطق حضارية.

‫واصطحب المهندس خالد صديق، والمهندس حسن الغندور، رئيس حى الأسمرات، الدكتورة داليا الشافعى، فى جولة بحى الأسمرات، حيث زارت مصنعاً للسبح، وتعمل به 99 موظفة من سكان المدينة، بجانب التعامل بالإنتاج فى المنازل للأسر المنتجة من أهالى المنطقة، كما زارت مصنعين للملابس الجاهزة، وتعرفت على المنتجات والعاملات بالمصنع، حيث يغلب العنصر النسائى على مصنع إنتاج العبايات، مع وجود فتيات يخضعن للتدريب فى المصنع، تبدأ أعمارهن من 18 سنة.

‫وأعربت الدكتورة داليا الشافعى، الخبيرة المصرية فى مجال التنمية البشرية بكندا، عن سعادتها وفخرها بحى الأسمرات، وشكل الحياة به، والمماثل لأى كمبوند فى المناطق الجديدة، موضحة أن السمة الأبرز فى الزيارة، هى ابتسامة كل من قابلتهم من الأهالى، وتعبيرهم عن رضاهم بالمجتمع الجديد، وإعلاء روح العمل والإنتاج.

‫وأكدت أن التجربة المصرية فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وانتقال أهالينا من مناطق عشوائية متعددة بمحافظة القاهرة للسكن بحى الأسمرات، أصبحت من عوامل جذب المصريين المغتربين لتفعيل دورهم للتواصل مع المجتمع الأوروبى، وإبراز دور مصر الفعال فى هذا المجال.

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