حلا ومايا وهنا ورشا.. بنات أحمد شيحة "سند" السوشيال ميديا لمعارضه الفنية

كتب هيثم سلامة

يبدو أن بنات الفنان التشكيلى أحمد شيحة الأربعة وهن مايا وحلا وهنا ورشا السند الحقيقى لموهبته الفنية على السوشيال ميديا، والتى عادة ما يشاركن Hخبار معارضه الفنية وصور لوحاتهم عبر حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعى.





الفنانة حلا شيحة، عادة ما تنشر الصور لمعارضه الفنية سواء فى مصر أو فى مختلف أنحاء العالم، وظهرت فى آخر صورة برفقة أختها مايا مع لوحته خلال معرضه الفنى الأخير.





ولكن ما يميز الفنانة حلا شيحا، أنها تبدو سوف تسير خلال الأيام المقبلة، على خطى والدها، وذلك عقب ظهورها أثناء رسم إحدى اللوحات الفنية التشكيلية، معلقة عليها "استمتع بيوم جميل مليء بالحب".





يذكر أن الفنان التشكيلى أحمد شيحة، قدم العديد من المعارض المحلية والخارجية، كما قام بتصميم وتنفيذ صحن القبة الداخلى لمسجد فاطمة بالكويت، ورسم سقف قصر سلوم بالإسكندرية، كما ساهم فى العديد من مؤتمرات اتحاد الفنانين العرب، وحصل الفنان على العديد من الجوائز الدولية منها منح العضوية الشرفية من مجلس السيناتوريال الأعلى للحزب الجمهورى 1990.