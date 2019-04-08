جامعة أسيوط توقع اتفاقية تعاون مشتركة مع المعهد الهندى للتكونولجيا

أسيوط محمود عجمى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة اسيوط، عن توقيعه اتفاقية تعاون مشتركة مع المعهد الهندى للتكنولوجيا بدلهى، والذى مثله الدكتور رامجوبال راو مدير المعهد، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والتى تأتى ضمن وقائع مشاركة جامعة أسيوط فى المنتدى العالمي الأول للتعليم العالي والبحث العلمي، بين الحاضر والمستقبل، والذى نظمته الوزارة مؤخراً بالعاصمة الإدارية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور طارق الجمال، أن الاتفاقية تهدف إلى فتح برنامج تعاون أكاديمي بين الجانبين فى مجالات الاهتمام المشترك وخاصة العلوم الهندسية، والإدارية والعلوم الاجتماعية.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أن اتفاقية التعاون تصل مدتها لخمس سنوات، وتنص بنودها على تبادل المعلومات البحثية والبرامج التعليمية، والتنظيم المشترك على المدى القصير لبرامج تعليمية، وعقد حلقات دراسية، ومؤتمرات مشتركة ، وورش العمل بمشاركة أعضاء هيئة التدريس، وتوفير برامج تدريبية برعاية الهيئات الممولة، وتقديم مقترحات مشتركة فى الأبحاث، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على أساس تبادلي لمدد قصيرة الأجل فى مجالي التعليم العالى والبحث العلمى.