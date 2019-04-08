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الإثنين، 08 أبريل 2019 06:09 م
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تنفيذ 1282 حكما متنوعا وضبط 103 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإثنين، 08 أبريل 2019 05:15 م
تنفيذ 1282 حكما متنوعا وضبط 103 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية حملة أمنية -ارشيفية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران، مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 1282 حكمًا متنوعًا منها 900 حكم جزئى، و42 حكم مستأنف و289 حكم غرامات و47 حكم مخالفات و4 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8500 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 103 متهمين هاربين محكوم عليه، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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