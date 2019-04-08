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تعرف على طرق الوقاية من الحوادث المرورية بسبب الشبورة

الإثنين، 08 أبريل 2019 08:02 ص
تعرف على طرق الوقاية من الحوادث المرورية بسبب الشبورة شبورة مائية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تهيب الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير للمرور باتباع تعاليم القياده الآمنة فى الشبورة، منها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.

وشددت إدارة المرور على قائدى السيارات بإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة، مع وضع النور الأمامى فى الوضع المنخفض تجنبا لانعكاس الضوء بفعل الشبورة، مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.

وتناشد إدارة المرور بزيادة مسافة التتابع الآمن بين سيارتك والسيارة التى أمامك مع الالتزام بالمسار (الحارة المرورية) مع الاسترشاد بالخطوط الأرضية، كما يجب السير فى الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع مع فتح جزئى لأحد النوافذ بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

كما يجب استخدام أنوار الانتظار حتى تكون مرئى بالنسبة للغير، مع استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تكون مسموعا واستعمال ماسحات الزجاج حال الاحتياج، مع عدم التوقف فى نهر الطريق مطلقا.

وأكدت إدارة المرور، بأنه فى حالة حدوث عطل فجائى للمركبة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار ووضع المثلث العاكس قيل المركبة بـ 30 متر فى اتجاه السير، ويمكن استدعاء خدمة الإغاثه من خلال رقم 01221110000.


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