تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 15119 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2398 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 19114 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 675 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1722 نقطة.