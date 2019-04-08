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تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين

الإثنين، 08 أبريل 2019 10:29 ص
تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 15119 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2398 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 19114 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 675 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1722 نقطة.


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