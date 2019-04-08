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تأخر إقلاع 4 رحلات جوية بمطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

الإثنين، 08 أبريل 2019 10:40 ص
تأخر إقلاع 4 رحلات جوية بمطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة الدولى
كتب ـ محمود عبد الغنى
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شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين، تأخر إقلاع 4 رحلات جوية دولية من المطار، عن موعدها المقرر بجدول التشغيل لأكثر من ساعة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.
 
قالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط التركية رقم 691 المتجهة إلى إسطنبول، تأخرت لأكثر من ساعة، وتأخرت رحلة الخطوط الإيطالية رقم 802 أيضا بسبب ظروف التشغيل لكل منهما.
 
وأضافت المصادر، أن رحلة الفلاي ناس رقم 871 المتجهة إلى أبها، تأخر إقلاعها بسبب أعمال الصيانة، وتأخرت أيضا رحلة خطوط لوفتهانزا رقم 8291 المتجهة إلى فرانكفورت.
 
 

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