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بريطانيا تعتزم تنظيم وسائل التواصل الاجتماعى لمكافحة المحتوى الضار

الإثنين، 08 أبريل 2019 08:45 ص
بريطانيا تعتزم تنظيم وسائل التواصل الاجتماعى لمكافحة المحتوى الضار الانترنت
رويترز
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اقترحت بريطانيا اليوم الاثنين تطبيق قوانين جديدة لسلامة الانترنت من شأنها فرض عقوبات على شركات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا إذا تقاعست عن حماية مستخدميها من المحتوى الضار.

وأدت سهولة الدخول إلى المواد الضارة ولا سيما بين صغار السن إلى تزايد القلق في شتى أنحاء العالم وزاد الاهتمام بها في بريطانيا بعد انتحار تلميذة عمرها 14 عاما قال والداها إنها أقدمت على الانتحار بعد أن شاهدت مواد على الانترنت بشأن الاكتئاب والانتحار.

وتبحث الحكومات في شتى أنحاء العالم عن أفضل الطرق للتحكم في المحتوى الذي تعرضه منصات التواصل الاجتماعي والتس غالبا ما يُنحى باللوم عليها في تشجيع الانتهاكات وانتشار العري عبر الانترنت وعلى التأثير على الناخبين أو التلاعب بهم. وأدى البث الحي لجريمة القتل الجماعي التي حدثت في مسجدين في نيوزيلندا على منصات فيسبوك إلى تأجيج هذه المخاوف العالمية في الآونة الأخيرة. وقالت استراليا بعد بث هذه الجريمة إنها ستفرض غرامات على شركات التواصل الاجتماعي والانترنت وستسجن المسؤولين التنفيذيين إذا لم تتم إزالة المحتوى الذي يتسم بالعنف "بشكل سريع".

وقالت الحكومة في وثيقة خاصة بهذه السياسة ظهرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام البريطانية إنها ستبحث احتمال فرض غرامات ومنع الدخول إلى المواقع الإلكترونية ومحاسبة الإدارة العليا لشركات التكنولوجيا لتقاعسها عن الحد من انتشار المحتوى الضار.

وستنشئ الحكومة أيضا جهازا تنظيميا للإشراف على هذه القواعد.

وقالت فيسبوك إنها تتطلع للعمل مع الحكومة لضمان أن تكون الإجراءات الجديدة فعالة مكررة موقف مؤسسها مارك زوكربرج بأن هذه الإجراءات ضرورية كي يكون هناك نهج موحد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 


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بريطانيا

الانترنت

شركات التواصل الاجتماعي




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