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بالأسماء.. ننشر نتيجة الاختبار التحريرى لوظائف شركة المياه بالوادى الجديد

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:20 م
بالأسماء.. ننشر نتيجة الاختبار التحريرى لوظائف شركة المياه بالوادى الجديد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار
الوادى الجديد - فريق المحافظات
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، عن نتيجة الاختبارات التحريرية الخاصة بالمسابقة رقم (٤) لسنة 2018 لوظائف (مهندس- كميائى – أخصائى سلامه وصحة مهنية – فنى - محاسب- كاتب- مراقب أمن) والمسابقة رقم (5 ) لنفس العام لوظيفة محصل قارئ بالعمولة الخاصة بقطاع الوادى الجديد والذى تم إجراؤها يوم السبت الموافق 26/1/2019م وذلك بكلية التربية - بمدينة الخارجة للمقيمين بمركز ومدينة (الخارجة – باريس)، وبقاعة الدكتور سيد سيف بمدينة الداخلة للمقيمين بمركز ومدينة (بلاط-الداخلة- الفرافرة).

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن ذلك يأتى ضمن خطة الشركة ممن أجل الإرتقاء بكفاءة الهيكل البشرى الذى تمتلكه، سعياً للإرتقاء بمعايير كافة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.

وقال اللواء محمد أبو صغير رئيس قطاع الموارد البشريه بالشركة أن عدد الناجحين لشغل الوظائف المعلن عنها بالمسابقة رقم (4) بلغ عددهم (349) بينما بلغ عدد الراسبين بتلك الوظائف (166) والغائبين (38).

وأضاف أبو صغير أن عدد الناجحين لشغل وظيفة محصل قارئ بالعمولة والمعلن عنها بالمسابقة رقم (5) بلغ عددهم (158) بينما بلغ عدد الراسبين (56) والذين تخلفو عن أداء الاختبار التحريرى (23)، مؤكداً أنه جارى استكمال إجراءات المسابقة فيما بعد

 

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نتيجة اختبار وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد

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نتيجة اختبار وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد
 
FB_IMG_1554716161393

نتيجة اختبار وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد

 
FB_IMG_1554716164408

نتيجة اختبار وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد

FB_IMG_1554716166812

نتيجة اختبار وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد

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نتيجة اختبار وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد

 
FB_IMG_1554716171974

نتيجة اختبار وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد

FB_IMG_1554716174258

نتيجة اختبار وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد

 
FB_IMG_1554716176496

نتيجة اختبار وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد

 
FB_IMG_1554716178770

نتيجة اختبار وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد

FB_IMG_1554716181218
 

نتيجة اختبار وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد

 
FB_IMG_1554716183901

نتيجة اختبار وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد

 
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نتيجة اختبار وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد
 

 

 


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