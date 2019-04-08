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انتظام حركة المرور بأسوان وتحذيرات بتوخى الحذر خلال العاصفة الترابية

الإثنين، 08 أبريل 2019 08:34 م
انتظام حركة المرور بأسوان وتحذيرات بتوخى الحذر خلال العاصفة الترابية العاصفة الترابية
أسوان – عبد الله صلاح
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عادت حركة المرور على الطرق الصحراوية فى أسوان، للانتظام مرة أخرى، عقب العاصفة الترابية التى شهدتها المحافظة مساء اليوم، الاثنين، مع إطلاق التحذيرات بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة والالتزام بالسرعات المقررة وقواعد قانون المرور خلال تلك الفترة.

كما حذرت هيئة النقل النهرى البواخر السياحية والمراكب فى نهر النيل، ضرورة توخى الحذر خلال فترة العاصفة الترابية لانعدام الرؤية نسبياً بسبب انتشار الأتربة ، وفى السياق ذاته، انتظمت رحلات الطيران بمطار أسوان الدولى، ولم تتوقف خلال فترة سوء الأحوال الجوية.

 

 

 

 


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