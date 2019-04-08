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امتى نصيف؟.. الأرصاد ترد: الأجواء ربيعية وننصح بجاكيت خفيف ليلا

الإثنين، 08 أبريل 2019 03:06 م
امتى نصيف؟.. الأرصاد ترد: الأجواء ربيعية وننصح بجاكيت خفيف ليلا حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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"إمتى هنصيف؟"، سؤال يتردد لدى كثير من المواطنين فى الوقت الحالى خاصة فى ظل الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة الذى شهدته كافة الأنحاء خلال الأيام  الحالية، ولكن يجب أن نعلم أننا لازالنا فى أول فصل الربيع وهو فصل معروفه عنه التغيرات السريعة فى درجات الحرارة.

وعن موعد ارتداء الملابس الصيفية، كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا نعيش أجواء ربيعية هذه الأيام، موضحا أن البلاد تشهد انخفاض بدرجات الحرارة غدا الثلاثاء بمعدل من درجتين ل 3 درجات ويمكن للمواطنين ارتداء الملابس الربيعية وتخفيف الملابس بشكل نسبى مع توخى الحذر باصطحاب جاكيت خفيف أثناء الليل فلازالت الأجواء باردة ليلا.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الحديث عن ارتداء الملابس الصيفية يكون بعد شم النسيم .

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، و تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من غرب وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد أحيانا.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة.

 

 

 


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