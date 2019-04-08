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اليوم.. انقطاع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات لغسيل الشبكات

الإثنين، 08 أبريل 2019 07:07 ص
اليوم.. انقطاع المياه عن القناطر الخيرية 6 ساعات لغسيل الشبكات إنقطاع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، لمدة 6 ساعات، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، وحتى الرابعة فجر غدا الثلاثاء، وذلك لأعمال غسيل الشبكات بالكلور. 

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع. 

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

 

 

 


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