اليوم السابع: سقوط أخطر كتيبة إلكترونية لجماعة الإخوان

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: سقوط أخطر كتيبة إلكترونية لجماعة الإخوان.. اللجان الإلكترونية للإخوان تبنت 38 حملة ضد مصر خلال شهر.. وكل نصف ساعة فكرة تبث الأكاذيب.. المتهمون اعترفوا بإعداد خطط فى تركيا وتكليف إخوان الداخل بتنفيذها ومنها حملة «درب الحرية ».

بالمستندات.. تورط شركة تجارية تدار من الخارج فى تجنيد وتدريب شباب لنشر الشائعات والأكاذيب

«شارل سان برو» كاتب ومؤرخ فرنسى يدعم تعديلات الدستور المصرى ويجيب عن السؤال المهم: لماذا تحتاج مصر إلى رئيس قوى مثل السيسى؟

الجالية المصرية تحتشد لاستقبال الرئيس فى واشنطن.. اليوم.. قمة «مصرية - أمريكية» بالبيت الأبيض

العلاقات الثنائية والقضية الفلسطينية والأوضاع فى سوريا وليبيا تتصدر مباحثات السيسى وترامب

الحكومة: نعمل على زيادة المخزون من السلع الاستراتيجية

أكبر مسابقة للتعاقد مع معلمين قبل العام الدراسى المقبل

رئيس البرلمان الليبى لـ«اليوم السابع»: معركة الجيش الوطنى الليبى فى طرابلس هدفها مكافحة الإرهاب

تحقيقات حادث الواحات تكشف: الخلية الإرهابية استهدفت اغتيال الرئيس السابق عدلى منصور

تصنع المشغولات اليدوية فى أسوان.. «أم زهرة» تحافظ على التراث النوبى بدعم «المشروعات الصغيرة

الحكومة تناقش مشاركة الشركات المصرية فى عمليات إعادة إعمار العراق