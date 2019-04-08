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الإثنين، 08 أبريل 2019 08:04 م
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اليوم السابع: سقوط أخطر كتيبة إلكترونية لجماعة الإخوان

الإثنين، 08 أبريل 2019 07:20 م
اليوم السابع: سقوط أخطر كتيبة إلكترونية لجماعة الإخوان اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: سقوط أخطر كتيبة إلكترونية لجماعة الإخوان.. اللجان الإلكترونية للإخوان تبنت 38 حملة ضد مصر خلال شهر.. وكل نصف ساعة فكرة تبث الأكاذيب.. المتهمون اعترفوا بإعداد خطط فى تركيا وتكليف إخوان الداخل بتنفيذها ومنها حملة «درب الحرية ».
 

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