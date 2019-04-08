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"القومية للأنفاق" تدرس طرح مناقصة بين الشركات المصرية لتنفيذ مترو الهرم

الإثنين، 08 أبريل 2019 07:00 ص
"القومية للأنفاق" تدرس طرح مناقصة بين الشركات المصرية لتنفيذ مترو الهرم المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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كشفت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق، عن دراسة طرح مناقصة عامة بين الشركات المصرية لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المارة بشارع الهرم، بعد إلغاء المناقصة التى كانت مطروحة بين الشركات اليابانية، بسبب تعدى قيمة العرض المالى المقدم من التحالف اليابانى عن القيمة التقديرية المقدرة لتكلفة المشروع.

وأضافت المصادر لليوم السابع، أنه تم إلغاء المناقصة المخصصة لتنفيذ القطاع الأول من المرحلة الأولى بالخط الرابع الممتد من حدود دريم بارك حتى ميدان الجيزة، بسبب المغالاة فى قيمة العرض المالى الوحيد المقدم للمناقصة التى كانت قاصرة على على الشركات اليابانية، كما تم رفض العرض الفنى المقدم لتنفيذ القطاع الثانى من المرحلة الأولى من الخط الرابع الممتد من الجيوة حتى الفسطاط.

وأوضحت المصادر، أنه يجرى دراسة الطرح بين الشركات المصرية بدلا من الشركات اليابانية التى تغالى فى الأسعار، بحيث يتم تكون تحالف من الشركات المصرية التى شاركت فى تنفيذ مشروع المترو لتتولى تنفيذ مشروع مترو الهرم أسوة بما تم فى مشروع مترو النزهة ـ السلام بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو الذى ينفذ تحالف مصرى من شركتى المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات.


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المترو

مترو الهرم

الخط الرابع للمترو

تنفيذ مشروع مترو الهرم

الهيئة القومية للانفاق

اليابان

مشروعات المترو




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