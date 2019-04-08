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القبض على صاحب شركة لاستيراده "ولاعات " غير مطابقة للمواصفات بالجيزة

الإثنين، 08 أبريل 2019 08:17 ص
القبض على صاحب شركة لاستيراده "ولاعات " غير مطابقة للمواصفات بالجيزة ولاعات - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ضبطت مباحث التموين بالجيزة صاحب شركة استيراد وتصدير، لاتهامه باستيراد كمية كبيرة الولاعات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى تورط "حسام.م. ن" صاحب شركة استيراد وتصدير ببولاق الدكرور، باستيراد صنف ولاعات بكميات كبيرة وغير مطابقة للمواصفات القياسية والمرفوضة نهائيا من قبل الرقابة علي الصادرات والواردت، وطرحه الكميات للبيع بالأسواق.

بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 14430 قطعة من الولاعات غير مطابق للمواصفات القياسية، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كما شن ضباط مباحث التموين حملة أمنية أسفرت عن تحرير 96 قضية غش تجاري، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وعدم الإعلان عن الأسعار.

 

 

 


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