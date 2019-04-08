video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2019 12:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

العميد المسمارى: استهداف طائرتين حربيتين للميليشيات فى مطار معيتيقة

الإثنين، 08 أبريل 2019 11:01 م
العميد المسمارى: استهداف طائرتين حربيتين للميليشيات فى مطار معيتيقة المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري مساء اليوم، الاثنين، أنه تم استهداف طائرتين حربيتين للميليشيات في مطار معيتيقة لافتا إلى أن قوات الجيش تتقدم نحو العاصمة طرابلس من عدة محاور .

 

وقال المسماري في تصريحات خاصة لقناة " سكاي نيوز" الإخبارية " إننا لدينا آلاف الوثائق التي تثبت أن طرابلس باتت مركزا لميليشيات تابعة لتنظيمي القاعدة والإخوان الإرهابيين مشيرا إلى أن قطر حركت أذرعها الإعلامية وميليشياتها لمواجهة عملية الجيش الليبي في طرابلس .

 

وأكد المتحدث بإسم الجيش الليبي أن عمليات الجيش الوطني في طرابلس تراعي المعايير الإنسانية والقوانين الدولية.

 

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري قد أكد في وقت سابق سيطرة القوات على معسكر اليرموك بالكامل جنوبي مدينة طرابلس مشددا على أن الهدف من عملية تحرير طرابلس وطني بحت .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المتحدث باسم الجيش الليبى ينفى استهداف الطيران المدنى فى مطار معيتيقة.. "المسمارى": الإرهابى عبد الحكيم بلحاج باع أرشيف المخابرات الليبية إلى قطر .. ويؤكد: مخطط يهدف لنقل إرهابيين من تركيا إلى طرابلس

متحدث الجيش الليبى : قواتنا ترصد أى طائرات معادية فى الأجواء

رئيس البرلمان الليبى: تأجيل ملتقى غدامس للحوار السياسى بسبب التطورات الأخيرة.. عقيلة صالح لـ"اليوم السابع": معركة الجيش الليبى فى طرابلس هدفها مكافحة الإرهاب.. والمسلحون يعرقلون التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة

كل يوم فى حوار مفتوح مع أحمد عكاشة يوضح 30% من سكان العالم لديهم أمراض نفسية.. متحدث الجيش الليبى يعزى مصر فى استشهاد معاون مباحث النزهة.. والصحة: الوزيرة قررت سفر الطبيب محمد صلاح لاستكمال علاجه بألمانيا

"متحدث الجيش الليبى" يقدم التعازى لمصر فى استشهاد معاون مباحث النزهة

ليبيا

الجيش الليبى

طرابلس

المسمارى




لا تفوتك
ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

ترامب يضع الحرس الثورى فى قائمة التنظيمات الإرهابية

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

132 منفذا لأمان تعرض السلع بأسعار مخفضة قبل رمضان.. تعرف عليها

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

كيف ينفق أغنى رجل فى العالم ثروته؟.. جيف بيزوس يستغل 150 مليار دولار لشراء عقارات وأراضى.. مؤسس أمازون يمتلك طائرة نفاثة..مول حملة لاستعادة محرك من مهمة "أبولو 12" ويعتزم انفاق أمواله كاملة لاستكشاف الفضاء..صور

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

6ساعات من المفاوضات تحسم مصير موقعة الأهلى وصن داونز ببرج العرب.. مسئولو الاستاد يفاجئون الجبلاية برفض المباراة.. أبو ريدة يتدخل بعد انتهاء مهلة الكاف.. اجتماع لتحديد عدد الجماهير.. والتذكرة بـ10جنيهات

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

عامر حسين: لا تأجيل لمباراة الأهلى والمقاصة.. والزمالك والمصرى فى موعدها

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

الأرصاد: انخفاض حاد بحرارة الجو يصل لـ5 درجات خلال الـ48 ساعة المقبلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة