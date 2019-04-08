العميد المسمارى: استهداف طائرتين حربيتين للميليشيات فى مطار معيتيقة

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أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري مساء اليوم، الاثنين، أنه تم استهداف طائرتين حربيتين للميليشيات في مطار معيتيقة لافتا إلى أن قوات الجيش تتقدم نحو العاصمة طرابلس من عدة محاور .

وقال المسماري في تصريحات خاصة لقناة " سكاي نيوز" الإخبارية " إننا لدينا آلاف الوثائق التي تثبت أن طرابلس باتت مركزا لميليشيات تابعة لتنظيمي القاعدة والإخوان الإرهابيين مشيرا إلى أن قطر حركت أذرعها الإعلامية وميليشياتها لمواجهة عملية الجيش الليبي في طرابلس .

وأكد المتحدث بإسم الجيش الليبي أن عمليات الجيش الوطني في طرابلس تراعي المعايير الإنسانية والقوانين الدولية.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري قد أكد في وقت سابق سيطرة القوات على معسكر اليرموك بالكامل جنوبي مدينة طرابلس مشددا على أن الهدف من عملية تحرير طرابلس وطني بحت .