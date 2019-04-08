وقالت المديرية في بيان اليوم الأحد إن هذه العملية جاءت بعد استغلال محققي الأمن الوطني لصور وفيديوهات تم تداولها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، لبعض الأشخاص اعتدوا على المواطنين باستعمال أسلحة بيضاء على مستوى نفق ساحة أودان بالجزائر العاصمة خلال المسيرة، حيث سارعت المصالح التقنية للأمن الوطني، وبالاستعانة بأحدث تكنولوجيات البحث والتحري في مثل هذه الجرائم، من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفهم.

وأشارت إلى أنها خصصت أرقام هاتفية للتبليغ عن كافة التصرفات السلبية التي من شأنها المساس بسلامة وأمن المواطنين والممتلكات.