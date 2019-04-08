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السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

الإثنين، 08 أبريل 2019 09:00 ص
السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر المهندس كامل الوزير وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أنه مخطط استلام أول نموذج للعربات الـ 1300  الجديدة المتعاقد على تصنيعها مع التحالف الروسى المجرى الذى تقوده شركة ترانس ماش هولندج الروسى خلال 5 أشهر، بحيث يتم اختباره على سكك حديد مصر ليبدأ توريد العربات بعد اعتماد النموذج نهاية العام الجارى.

يذكر أن قيمة صفقة الـ1300 عربة جديدة للركا  تبلغ 22 مليار جنيه وتشمل 800 عربة مكيفة بينها 500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة بجانب 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية .

 

 


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