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السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق للاتجار بالمخدرات فى المطرية

الإثنين، 08 أبريل 2019 11:48 ص
السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لسائق للاتجار بالمخدرات فى المطرية مخدرات - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم محمد عنتر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة بالمطرية.
 
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد حريز و أيمن محمد محمد، وأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.
 
 
وأسندت النيابة للمتهم محمد عنتر، سائق، تهمة حيازة وإحراز مخدر "FuB-AmB" بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى عير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أسندت النيابة للمتهم حيازة أقراص مخدر "الكلونازيام" بدون تصريح.

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