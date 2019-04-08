"الزراعة" لجان مكثفة لإحلال وتجديد مزارع الفاكهة وإصدار تراخيص المشاتل

كتب عز النوبى

قال المهندس محمود عطا ، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعة بوزارة الزراعة ، إن هناك لجان مكثفة من الإدارة بالتنسيق مع الإدارات الزراعية بمديريات الزراعة لمواصلة أعمالها فى إحلال وتجديد مزارع الفاكهة بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وخاصة حدائق الفاكهة، لترشيد استهلاك المياه وتحويلها إلى الرى بالتنقيط ، واصدرا تراخيص انتاج شتلات الخضر.

وأضاف رئيس المحاصيل البستانية ، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، إن هناك تكليفات لجميع الإدارات التابعة للمحاصيل البستانية بضرورة التواصل مع المزارعين، وتقديم كل ما هو جديد فى المجال البستانى وكذلك تفعيل القرارات الوزارية رقم (869) و(166)و(1244) الخاصة بالإحلال وتجديد مزارع الفاكهة، وكذلك إصدرا ترخيص مشاتل إنتاج شتلات الخضر وإنتاج الخضر.

وأوضح "عطا"، أن عملية الإحلال والتجديد فى الأراضى القديمة، وتعتمد الموافقات حسب الضوابط والاشتراطات المتبعة، وهى أن تكون أقل من فدان وتتبع نظام الرى الحديث، وتتم باستخدام استنباط أصناف جديدة، وتوعية المزارعين بمختلف المحافظات، بترشيد استهلاك المياه واستخدام التقنيات الحديثة فى الرى بالتنقيط أو الرش، خاصة المحاصيل الشرهة للمياه ومنها زراعات الموز، وقصره على الأصناف قليلة الاستهلاك للمياه.