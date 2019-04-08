الدكتورة رانيا المشاط: نعمل بخطة موحدة بمشاركة القطاع الخاص للنهوض بالسياحة

كتبت ـ آمال رسلان

فى ختام زيارتها للمملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة فى منتدى الاقتصاد العربى، الذى عقد خلال الفترة من 6 إلى 7 إبريل الجارى، عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة سلسلة من اللقاءات الإعلامية مع كبرى الصحف والقنوات التليفزيونية العربية منها قناة Sky News، وتليفزيون المملكة الأردنية الهاشمية، وقنوات WEF channels، وقناة الغد العربى، وقناة منتدى الاقتصاد العالمى ، وNational الإماراتية.

أبرزت الدكتورة رانيا المشاط خلال هذه اللقاءات التطور والتحسن الملحوظ الذى تشهده صناعة السياحة المصرية خلال عام 2018، وكذلك بداية عام 2019، لافتة إلى النمو الذى حقه القطاع خلال عام 2018 بنسبة 16.5%، حيث يعتبر أعلى من متوسط النمو العالمى البالغ 3.9 %، وفقا للبحث الذى أجراه المجلس الدولى للسياحة والسفر.

وتحدثت الوزيرة عن هدفها منذ توليها حقيبة وزارة السياحة بتغيير الصورة النمطية للسياحة المصرية وهو ما بدأ يتحقق بالفعل وظهر تأثيره من خلال التقدير الإيجابى للعديد من المؤسسات الدولية والتقارير الدولية للطفرة والتطور الذى يشهده القطاع، والتى كان اخرها جائزة "الريادة الدولية فى السياحة" التى حصلت عليها مصر من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC، بالإضافة الى التقارير الايجابية التى نشرتها العديد من وكالات ووسائل الاعلام الدولية عن السياحة فى مصر.

وأشارت إلى أن السياحة المصرية أصبح لديها رؤية وخطة مشتركة موحدة يعمل على تحقيقها كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع من حكومة وبرلمان وقطاع خاص ومستثمرين وغيره، لافتة إلى أن برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير القطاع جاء ثمرة لتجميع هذه الرؤى والأفكار.

وأكدت الوزيرة على أن السياحة والسفر هما السبيل لتخطى الحدود بين الدول وتبادل الثقافات وبناء جسور من التواصل والتقارب بين البشر ونشر السلام، خاصة فى ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التى يشهدها العالم مؤخراً وانتهاج بعض الدول اجراءات حمائية وسياسات انغلاقية، والتى ظهرت مؤخراً فى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية ومعضلة تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتطرقت الوزيرة إلى أهمية التعاون والانفتاح بين الشعوب وبعضها، لافتة إلى أن ذلك يأتى ضمن الخطة الترويحية الجديد لمصر من خلال مفهوم People to People p2pK ، والذى يرتكز على انفتاح الشعب المصرى على الشعوب الأخرى، موضحة أن هذا الشعار سيكون له مردود إيجابى يتعلق بالامن والسلام.

وتحدثت الوزيرة عن دور المرأة فى الوطن العربى وريادتها فى مصر، حيث أكدت أن تمكين المرأة الآن على رأس أولويات الدولة، وأصبحت المرأة فى مصر تتولى اعلى المناصب، فالمرأة المصرية حققت إنجازات عظيمة مع تمسكها بقيمها واعتزازها بعاداتها وتقاليدها، لافتة إلى وجود 8 وزيرات فى الحكومة الحالية.

وأشارت الوزيرة خلال اللقاءات الى أن برنامج الإصلاح الهيكلى يتضمن يرتكز على تحقيق تنمية سياحية مستدامة تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة التى أقرتها الأمم المتحدة.

وتحدثت الوزيرة عن المحور الخامس ببرنامج الإصلاح الهيكلى والذى يعتبر الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة فى مجال السياحة أحد الركائز الأساسية لهذا المحور، وأضافت أن من اهم اهدافه الترويج لمصر كمقصد يهتم بالبيئة تفعيل مفاهيم السياحة الخضراء، والتوسع فى أنشطة السياحة البيئية، وتشجيع الابتكار والحلول الرقمية لتعزيز تنافسية قطاع السياحة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن الوزارة من خلال هذا البرنامج تعيد صياغة وتطوير العلاقات مع المؤسسات الدولية وبحث سبل التعاون معها بهدف تحقيق محاور الاصلاح بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية والاستعانة بالخبرات فى مجالات مختلفة، لافتة إلى أن ذلك تستهدفه الوزارة من خلال كافة مشاركتها فى المحافل والمنتديات الدولية والمحلية.

وأكدت الوزيرة على أهمية المشاركة فى هذا المنتدى، وخاصة فى ظل أهمية الموضوعات والمحاور التى ناقشها المنتدى هذا العام، منها أهمية الثورة الصناعية الرابعة فى العالم العربي، والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وتعزيز التراث الفنى والثقافى للدول.

وتطرقت الوزيرة للحديث عن فعاليات اجتماع الدورة الـ45 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية الذى استضافته مصر من أيام والذى أقيم على هامشه المنتدى الإقليمى للابتكار التكنولوجى فى مجال السياحة الذى يعتبر أول منتدى فى الشرق الأوسط فى هذا المجال، والذى أقيم على هامشه المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة فى مجال السياحة لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية فى مصر والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة.

وعن الحملة الترويجية الجديدة لمصر، أشارت الوزيرة إلى أن محاور هذه الحملة ترتكز على تسليط الضوء على الغنى والتنوع الذى تتمتع به مصر سياحيا من خلال الترويج للمدن السياحية المصرية كل على حدة والترويج لكافة الأنماط والمنتجات السياحية، مع الأخذ فى الاعتبار والتركيز على تحديث آليات الترويج لتكون أكثر حداثة وعصرية بما يتواكب مع الاتجاهات العالمية.