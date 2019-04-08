video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 01:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجارديان: الانتخابات المحلية التركية صفعة لم يشهدها أردوغان منذ 16 عاما

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:31 م
الجارديان: الانتخابات المحلية التركية صفعة لم يشهدها أردوغان منذ 16 عاما الرئيس التركى رجب طيب أردوغان
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
تحت عنوان "اردوغان: ضعف مستبد"، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى افتتاحيتها، إن تقدم المعارضة الدراماتيكى فى الانتخابات التركية المحلية بعث برسالة قوية للرئيس رجب طيب أردوغان مفادها أنه تعرض لصفعة قوية لم يشهدها طيلة 16 عاما قضاها فى المجال السياسى. 
 
وقالت الصحيفة، إن فوز المعارضة التركية كان مفاجئا حتى لمؤيدى المعارضة أنفسهم ولكن خلال الأيام المقبلة ستعلن النتائج النهائية بعدما اعترض حزب العدالة والتنمية على النتائج الأولية.
 
وأشارت إلى أن هناك إجراءات قانونية محتملة لاسيما بعدما بدأت وسائل الإعلام فى الهجوم على الإرادة الديمقراطية باعتبارها "انقلابا فى صناديق الاقتراع"، مدفوعا بتأثير أجنبى خبيث.
 
ولكن بغض النظر عما سيحدث بعد ذلك، فلا شك فى أن الضربة التى تلقاها رجب طيب أردوغان موجعة، خاصة أنه ربط شرعية حكمه القمعى المتزايد على أساس نجاحه فى صندوق الاقتراع، حتى أنه وصف الانتخابات بأنها مسألة "بقاء وطني"، وصور المعارضين على أنهم خونة وإرهابيون، وعقد ما يصل إلى ثمانية تجمعات انتخابية فى اليوم. الآن أصدر الجمهور حكمه على الرغم من فوز حزب العدالة والتنمية بمعظم الأصوات، إلا أن الخسارة الواضحة للمدن الكبرى بنسبة إقبال بلغت 84% قد أرسلت أوضح الرسائل.
 
النتائج الأولية سلمت بسهولة العاصمة أنقرة، إلى حزب الشعب الجمهورى العلمانى المعارض. وربما الأكثر مهانة من خسارة العدالة والتنمية لأنقرة، هو نجاح المعارضة فى إسطنبول - ليس فقط القوة الثقافية والاقتصادية للبلاد، بل مسقط رأس أردوغان ومعقله، حيث دخل معترك السياسة كرئيس بلدية قبل 25 عاما. الآن ، أعلن أكرم إمام أوغلو، غير المعروف نسبيا عن نفسه رئيسا جديدا (على الرغم من خلاف حزب العدالة والتنمية) ويتم ترشيحه كمرشح رئاسى محتمل لعام 2023. لقد فاز بالأصوات من خلال محاولة جسر الانقسامات بدلا من العمل على توسيعها.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيف يخطط "أردوغان" لخداع شعبه بعد خسارة البلديات الرئيسية بالانتخابات؟.. المعارضة التركية تصعد ضد الحزب الحكم وتؤكد فوزها باسطنبول.. ومرشح المعارضة: إلى أى مدى سنعيد الفرز!.. ومحلل سعودى: بداية نهاية أردوغان

هدم الهوية فى تركيا.. هل يقضى أردوغان على صبغة ميدان تقسيم العلمانية؟

رغم تطبيعه المفضوح.. أردوغان يغازل العرب: الضفة فلسطينية

تركيا

اخبار تركيا

اردوغان

رجب طيب اردوغان

الرئيس التركى




لا تفوتك
السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

السكة الحديد: استلام أول نموذج من العربات الروسية الجديدة لاختباره خلال 5 أشهر

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

وزير الأوقاف: مايسمى بـ الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين بوق إرهابى مأجور

صور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن.. كرم جبر: التعديلات تواكب النهضة.. ومارجريت عازر: عهد السيسى هو العصر الذهبى للمرأة

صور.. الجالية المصرية بأمريكا تعزف سيمفونية فى حب مصر.. الأغانى الوطنية تشعل حماس المصريين فى ندوة تعديلات الدستور بواشنطن.. كرم جبر: التعديلات تواكب النهضة.. ومارجريت عازر: عهد السيسى هو العصر الذهبى للمرأة

قبل 75 يوما من انطلاق الكان .. 6 أسباب تجعل فوز الفراعنة بالكأس ممكنة ..و جود صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم.. الفوز بأخر بطولتين بمصر.. الدعم الجماهيري.. اشتعال المنافسة فى الدوري.. اختفاء الفريق الذى لا يقهر

قبل 75 يوما من انطلاق الكان .. 6 أسباب تجعل فوز الفراعنة بالكأس ممكنة ..و جود صلاح ثالث أفضل لاعب فى العالم.. الفوز بأخر بطولتين بمصر.. الدعم الجماهيري.. اشتعال المنافسة فى الدوري.. اختفاء الفريق الذى لا يقهر

تشيلسي يسعى لاقتحام المربع الذهبي فى الدوري الإنجليزي ضد وست هام

تشيلسي يسعى لاقتحام المربع الذهبي فى الدوري الإنجليزي ضد وست هام

لو بتحضرى لسفرية شم النسيم.. تعرفى على أحدث أشكال المايوهات فى 2019

لو بتحضرى لسفرية شم النسيم.. تعرفى على أحدث أشكال المايوهات فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة