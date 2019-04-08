الجارديان: الانتخابات المحلية التركية صفعة لم يشهدها أردوغان منذ 16 عاما

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان "اردوغان: ضعف مستبد"، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى افتتاحيتها، إن تقدم المعارضة الدراماتيكى فى الانتخابات التركية المحلية بعث برسالة قوية للرئيس رجب طيب أردوغان مفادها أنه تعرض لصفعة قوية لم يشهدها طيلة 16 عاما قضاها فى المجال السياسى.

وقالت الصحيفة، إن فوز المعارضة التركية كان مفاجئا حتى لمؤيدى المعارضة أنفسهم ولكن خلال الأيام المقبلة ستعلن النتائج النهائية بعدما اعترض حزب العدالة والتنمية على النتائج الأولية.

وأشارت إلى أن هناك إجراءات قانونية محتملة لاسيما بعدما بدأت وسائل الإعلام فى الهجوم على الإرادة الديمقراطية باعتبارها "انقلابا فى صناديق الاقتراع"، مدفوعا بتأثير أجنبى خبيث.

ولكن بغض النظر عما سيحدث بعد ذلك، فلا شك فى أن الضربة التى تلقاها رجب طيب أردوغان موجعة، خاصة أنه ربط شرعية حكمه القمعى المتزايد على أساس نجاحه فى صندوق الاقتراع، حتى أنه وصف الانتخابات بأنها مسألة "بقاء وطني"، وصور المعارضين على أنهم خونة وإرهابيون، وعقد ما يصل إلى ثمانية تجمعات انتخابية فى اليوم. الآن أصدر الجمهور حكمه على الرغم من فوز حزب العدالة والتنمية بمعظم الأصوات، إلا أن الخسارة الواضحة للمدن الكبرى بنسبة إقبال بلغت 84% قد أرسلت أوضح الرسائل.

النتائج الأولية سلمت بسهولة العاصمة أنقرة، إلى حزب الشعب الجمهورى العلمانى المعارض. وربما الأكثر مهانة من خسارة العدالة والتنمية لأنقرة، هو نجاح المعارضة فى إسطنبول - ليس فقط القوة الثقافية والاقتصادية للبلاد، بل مسقط رأس أردوغان ومعقله، حيث دخل معترك السياسة كرئيس بلدية قبل 25 عاما. الآن ، أعلن أكرم إمام أوغلو، غير المعروف نسبيا عن نفسه رئيسا جديدا (على الرغم من خلاف حزب العدالة والتنمية) ويتم ترشيحه كمرشح رئاسى محتمل لعام 2023. لقد فاز بالأصوات من خلال محاولة جسر الانقسامات بدلا من العمل على توسيعها.