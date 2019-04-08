التموين تتعاقد على شراء 114 ألف طن أرز والمخزون يكفى 6 أشهر

كتب مدحت وهبة

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ،على شراء 114 ألف طن أرز أبيض معبأ الكمية المتعاقد عليها ستصل فى شهر يونيو المقبل ، موضحة أن الكمية المتعاقد عليها سترفع الرصيد الاستراتيجى من سلعه الأرز لـ6 أشهر .

وقالت الوزارة ، فى بيان صحفى ، أن الكميات المتعاقد عليها سيتم طرحها بمنافذ الوزارة من مجمعات استهلاكية ومنافذ جمعيتى وبقالى التموين ، لافته الى أن جميع العروض التى تقدمت بكميات الأرز المستورد فى المناقصة من مناشئ مختلفه هى "الصين والهند وفيتنام وقد نجحت فى اختبار جودة الطهى ومدى ملائمتها للمستهلك المصرى والذى تم اجراؤها بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذية التابع لوزارة الزراعة.