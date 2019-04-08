البنك الدولى يناقش اقتصاد إفريقيا الرقمى بمشاركة سحر نصر.. 12 إبريل

واشنطن عبد الحليم سالم

تناقش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى، فى واشنطن يوم 12 إبريل الجارى مستقبل الاقتصاد فى إفريقيا، حيث ينظم البنك حلقة نقاشية تحت عنوان "انطلاقة كبرى لاقتصاد أفريقيا الرقمى"، تتحدث فيها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وذكر البنك الدولى أن الابتكار الرقمى يتيح فرصًا غير مسبوقة تتيح لأفريقيا تحقيق النمو لاقتصادها، وخلق فرص للعمل، وتغيير حياة شعوبها، وقال فى تقديمه للحلقة النقاشية إن الاتحاد الأفريقى، سعيًا منه إلى تحقيق الاتصال الرقمى بين كل فرد من الأفراد، ومؤسسات الأعمال، والحكومات فى أفريقيا بحلول عام 2030، شرع فى رحلة طموحة – بمساندة من مجموعة البنك الدولى – تشكل "انطلاقة كبرى" لمساعدة البلدان على تسريع خطى التقدم، وتوفير إمكانية الربط الشبكى عالى السرعة للجميع، ووضع الأساس لاقتصاد رقمى مفعم بالحيوية. وفى شهر أبريل الجارى، يجتمع القادة الأفارقة وذوو التأثير والنفوذ منهم معًا لمناقشة السبل العملية لتحقيق الرؤية الطموحة لهذه الانطلاقة الكبرى على أرض الواقع وبناء مستقبل رقمى شامل للجميع على مستوى القارة.

يتحدث فى الحلقة كل من كريستالينا جور جيفيا مدير البنك الدولى، وأمانى أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقى، ولارنى كولادى، رئيس شركة، ويوسف موشارى امين مجلس الوزراء بكينيا، ونعمان الغمرى، رئيس شركة، واموال اشيرو ديفيد من نيجيريا، ووبولا اينجابير وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى رواندا وبولى جاثون رائدة أعمال.