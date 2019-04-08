الاتحاد الأوروبى يمدد العقوبات ضد إيران لـ 13 أبريل 2020

بروكسل (أ ش أ)

مدد الاتحاد الأوروبى العقوبات ضد إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان حتى أبريل 2020؛ وذلك وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية .

وذكر الاتحاد- فى بيان نقلته "العربية" اليوم الاثنين، أن مجلس الاتحاد الأوروبى قام بتمديد التدابير التقليدية حتى الـ 13 من شهر أبريل 2020؛ ردا على انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فى إيران، موضحا أن العقوبات تشمل حظر السفر، وتجميد الأصول لـ 82 شخصا ومنظمة واحدة، وحظر تصدير المعدات التى يمكن استخدامها للقمع فى إيران، ومعدات تتبع الاتصالات.

وكانت هذه العقوبات قد فرضت على إيران منذ عام 2011، ويتم تمديدها باستمرار بشكل سنوى بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، ويتصدر كبار مسؤولى القضاء، والأمن، والعسكر، قائمة المتورطين فى انتهاكات حقوق الإنسان.