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الأمم المتحدة تدعو مجددا لهدنة فى ليبيا لإجلاء المدنيين والجرحى

الإثنين، 08 أبريل 2019 02:39 م
الأمم المتحدة تدعو مجددا لهدنة فى ليبيا لإجلاء المدنيين والجرحى الجيش الليبى ـ صورة أرشيفية
جنيف(رويترز)
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دعت ماريا ريبيرو منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى ليبيا اليوم الاثنين القوى المتناحرة إلى تطبيق هدنة مؤقتة لإتاحة الفرصة لإجلاء المدنيين والجرحى من مناطق الصراع حول طرابلس.

وقال تقرير آخر للأمم المتحدة إن المنظمة دعت إلى هدنة لمدة ساعتين أمس الأحد من الرابعة حتى السادسة مساء فى مناطق وادى الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية، لكن لم يتم الالتزام بالهدنة ولم يتسن تنفيذ عمليات الإجلاء.

كما قالت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا على تويتر اليوم الاثنين، إنها ما زالت تواصل عملها من طرابلس على الرغم من احتدام الاشتباكات جنوبى العاصمة.

وأضافت أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة التقى بفائز السراج رئيس وزراء حكومة طرابلس فى مكتبه فى العاصمة وناقش معه سبل المساعدة التى يمكن أن تقدمها الأمم المتحدة وبعثتها "التى ما زالت تواصل عملها من طرابلس خلال هذه المرحلة الصعبة والحرجة".

 


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