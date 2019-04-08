اعترافات حرامى أبو النمرس: احترفت سرقة الماشية وأحمل سلاحا ناريا للدفاع عن نفسى

كتب أحمد الجعفرى

اعترف المتهم بسرقة الماشية بمنطقة أبو النمرس بالاتهامات المسندة إليه، مؤكدًا أن السلاح النارى الذى ضبط بحوزته كان يحمله بغرض الدفاع عن نفسه فى حالة تعرضه لخطر أثناء تنفيذه عمليات السرقة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم "وليد.م" عاطل، صادر ضده أحكام فى 3 قضايا، وأنه تم ضبطه وبحوزته سلاح نارى عبارة عن "فرد خرطوش" وطلقتين ناريتين، تم التحفظ عليه بمعرفة الأمن.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تفيد تردد "وليد. م" عاطل المطلوب ضبطه فى قضية سرقة ماشية على منطقة عزبة مدكور.

بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته سلاح نارى خرطوش، وطلقتين، وتبين أنه محكوم عليه فى 3 قضايا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.