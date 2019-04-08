video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2019 05:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اعترافات حرامى أبو النمرس: احترفت سرقة الماشية وأحمل سلاحا ناريا للدفاع عن نفسى

الإثنين، 08 أبريل 2019 05:00 ص
اعترافات حرامى أبو النمرس: احترفت سرقة الماشية وأحمل سلاحا ناريا للدفاع عن نفسى سجن أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

اعترف المتهم بسرقة الماشية بمنطقة أبو النمرس بالاتهامات المسندة إليه، مؤكدًا أن السلاح النارى الذى ضبط بحوزته كان يحمله بغرض الدفاع عن نفسه فى حالة تعرضه لخطر أثناء تنفيذه عمليات السرقة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم "وليد.م" عاطل، صادر ضده أحكام فى 3 قضايا، وأنه تم ضبطه وبحوزته سلاح نارى عبارة عن "فرد خرطوش" وطلقتين ناريتين، تم التحفظ عليه بمعرفة الأمن.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أبو النمرس، تفيد تردد "وليد. م" عاطل المطلوب ضبطه فى قضية سرقة ماشية على منطقة عزبة مدكور.

بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته سلاح نارى خرطوش، وطلقتين، وتبين أنه محكوم عليه فى 3 قضايا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عرض المتهم بقتل إمام مسجد الهرم على مستشفى الأمراض النفسية

اخبار الحوادث

حوادث

سلاح نارى

ابو النمرس

سرقة ماشية

الجيزة

عزبة مدكور




لا تفوتك
فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. خالد أبو بكر يكشف بالمستندات تفاصيل سقوط أكبر كتيبة إلكترونية للإخوان

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

فيديو.. كيف يقضى عامل "الأسانسير" 8 ساعات بين السماء والأرض؟.. عم "موسى" لـ"اليوم السابع": بقابل الركاب بابتسامة ولوحة المفاتيح خط أحمر.."بتسلى بالرغى مع اللى داخل واللى طالع.. بس الستات بتنشغل بالمرايات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة