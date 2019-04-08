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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب

الإثنين، 08 أبريل 2019 12:34 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات الأجانب البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 15166 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2400 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 19118 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 674 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1722 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.

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