اتحاد الصناعات يشارك بملتقى الاستثمار السنوى فى دبى

كتبت منى ضياء

شارك وفد من لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية، برئاسة الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئيس اللجنة فى فعاليات ملتقى الإستثمار السنوى ،AIM2019 المنعقد فى دبي بدولة الإمارات المتحدة، والذى يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى تحت شعار "التخطيط لمستقبل الاستثمار الأجنبى المباشر: إثراء الاقتصادات العالمية من خلال العولمة الرقمية".

ووفقا لبيان صحفى، عقد وفد إتحاد الصناعات المصرية، سلسلة من الإجتماعات لعل من أبرزها لقاء مع تشارلز إن جي، المدير العام المساعد لهيئة الاستثمار فى هونج كونج، وذلك لبحث فرص الاستثمار، وحجم التبادل التجارى بين البلدين.

وأوضح سليمان، أن مصر هى قلب افريقيا ولدينا قاعدة لوجستية ضخمة مما يؤهلها لأن تصبح مركزاً للتبادل التجاري بين آسيا ودول أفريقيا، مضيفا أنه تم الاتفاق على التنسيق والتواصل بشأن إنشاء صناعات وضخ استثمارات جديدة فى مصر تحت عنوان: "هونج كونج جديدة في مصر"، فضلاً عن الإجتماعات الثنائية مع العديد من البلدان والشركات المختلفة المشاركة في الملتقى لبحث فرص التعاون المشتركة.

وأوضح أن وضع مصر الآن أصبح قوياً وجاذباً للاستثمارات الإقليمية والعالمية، بفضل برنامج الإصلاحات الاقتصادية الجرىء الذى نفذته الدولة، مما رفع تصنيف مصر بشهادات الهيئات الأجنبية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى، ويعضد ذلك أيضاَ الإصلاحات التشريعية التى تمت خلال الفترة الماضية، كما يعد ترأس مصر للاتحاد الإفريقى هذا العام، عامل جاذب إضافى ينبغى على جميع الأطراف العمل على تسويقه لما يمكن أن يحققه من رفاهية للقارة وشعوبها.

ويعد ملتقى الاستثمار السنوى 2019، الملتقى العالمى الأكبر للمستثمرين، حيث يشارك فى هذه القمة التى تستمر على مدى ثلاثة أيام، وزراء ووزراء دولة، وحكام ورؤساء وفود حكومية ومسؤولون حكوميون ومستثمرون في القطاع الخاص.

كما يشارك في المعرض أكثر من 400 عارض، حيث سيتم عقد سلسلة من المؤتمرات والاجتماعات بين الشركات والمؤسسات الحكومية، ويستقطب ما يفوق 20 ألفاً من قادة الشركات وصانعى السياسات ورجال الأعمال والمستثمرين الإقليميين والدوليين ورجال الأعمال وكبار الأكاديميين والخبراء، والمهتمين من أكثر من 140 دولة ، كما أكدت مشاركة خمسة رؤساء دول ورؤساء وزراء و27 وزيراً.