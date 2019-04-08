إيقاف مدير مستشفى منيا القمح عن العمل للتحقيق فى تعديه على ممرضة

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إيقاف مدير مستشفى منيا القمح المركزى وإحالته للتحقيق لحين إنتهاء التحقيقات معه فى واقعة إتهامة بالتعدى على أحد الممرضات.

كان قد اجتمع وكيل الوزارة مع عدد من العاملين بمستشفى منيا القمح المركزى (أطباء - تمريض) وإدارة المستشفي، وذلك بعد تلقى شكوى من إحدى أعضاء هيئة التمريض بالمستشفي، بالتعدى عليها، وبعد سماع الأطراف المعنية والشهود ، قرر بإحالة الموضوع للتحقيق بالشئون القانونية بديوان عام المحافظة، وتكليف الدكتور أحمد الجمال نائب المدير بتسيير أعمال مدير المستشفى لحين انتهاء التحقيقات .



وكيل صحة الشرقية أثناء تحقيقة مع الممرضين



وكيل صحة الشرقية أثناء تحقيقة مع الممرضين



وكيل صحة الشرقية أثناء تحقيقة مع الممرضين