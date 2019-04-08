إنفوجراف.. المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يستعرض 10 إرشادات لتجنب الحوادث

كتبت ــ هند مختار

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، "إنفوجراف" للمرة الثالثة علي التوالي بأهم التعليمات للقيادة الآمنة.

وأوضح الإنفوجراف في 10 إرشادات لتجنب الحوادث، أنه يجب تجنب السرعة الزائدة والنظر في الاتجاهين وتوقع التغييرات المفاجئة في السير، والتعرف علي المنطقة غير المرئية للسيارة.

ولفت الإنفوجراف إلي أن الحوادث تكثر قرب نهاية الرحلات، وذلك نتيجة الإرهاق وقلة التركيز والإصابة بالملل الذي يؤدي إلي زيادة السرعة بهدف إنهاء الرحلة، مستعرضا أرقام هواتف النجدة والإسعاف والمطافى.











