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إصابة 9 فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج والقبض على المتهمين

الإثنين، 08 أبريل 2019 02:40 م
إصابة 9 فى مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج والقبض على المتهمين مشاجرة - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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سيطرت الأجهزة بدائرة قسم ثان سوهاج، على مشاجرة بشارع أسيوط سوهاج، نتج عنها إصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم للمستشفى عقب إلقاء القبض على طرفى المشاجرة.
 
كان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بناحية شارع أسيوط سوهاج، بسبب خلافات الجوار، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى.
 
وبالفحص، تبين من التحريات التى قادها المقدم أحمد المولد رئيس مباحث قسم ثان سوهاج، بوجود مشاجرة بشارع أسيوط – سوهاج دائرة القسم ثان سوهاج،  بين طرف أول "علاء م ا ا" 30 سنة، عامل مصاباً "جرح طعني أسفل الصدر من الناحية اليمني، وآخر بالفخذ الأيسر"، و "محروس ا ا ح" 60 سنة، عامل، و "صبري م ا ا" 19 سنة، طالب، و "محمد ص ا ا" 34 سنة، عامل، مصابين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبين طرف ثان "عبد الرحمن ف م" 18 سنة، طالب مصاباً بجرح قطعي باليد اليمني، "فتحي م م ع" 52 سنة، موظف، و"عبد الموجود م م" 62 سنة، بالمعاش، و "محمد ش ح ف" 25 سنة، عامل، و"كريمة م م م" 50 سنة، ربة منزل، مصابين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و "كريم ف م م" 23 سنة عامل غير مصاب، الطرفان يقيمان بذات الناحية، بسبب خلافات الجيرة.
 
تم نقل الأول من الطرفين لمستشفي سوهاج الجامعي، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة السادس من الطرف الثاني سلاح أبيض "سكين"، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بالتعدي بالضرب، وإحداث الإصابات المنوه عنها.
 
 
 

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