وقال جيش الاحتلال ان الإغلاق سيكون في يوم انتخابات الكنيست الـ٢١ المقررة الثلاثاء المقبل وانه وخلال الإغلاق سيتم السماح بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى القدس والداخل الإسرائيلي.

وكان طلاب إسرائيليون من مستوطنة سديروت بمنطقة "غلاف" غزة قد نظموا مظاهرة في تل أبيب اليوم ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو للاحتجاج على ما أسموه بالوضع الأمني المتردي في الجنوب قبالة قطاع غزة.

وذكرت القناة العبرية الثانية مساء اليوم أن المتظاهرين نصبوا "دمية" على هيئة نتنياهو نفسه في قلب ميدان "هبيما" بمدينة تل أبيب وأوضحوا من خلالها أنهم سيشتاقون لنتنياهو بدعوى أن فرصه في الفوز بالانتخابات البرلمانية للكنيست ضعيفة وبأنه ليس جديرا بتولي منصب رئاسة الوزراء.

وبحسب محللين فهناك معسكران في الانتخابات الأول بزعامة نتنياهو والآخر يرأسه رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني جانتس، أو ما يسمى بمعسكر أزرق أبيض والذي يضم ثلاثة رؤساء سابقين للجيش الإسرائيلي، هم جانتس وموشيه يعالون وجابي أشكنازي إلى جانب رئيس حزب "ييش عتيد" أو (يوجد مستقبل) يائير لبيد.

وينتمى المعسكران المتنافسان إلى تيار اليمين ووسط اليمين أما تيار الوسط ومعه تحالفات اليسار الإسرائيلي والأحزاب العربية فهم بعيدون عن المنافسة.