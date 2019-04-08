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إحباط تهريب 20 ألف قطعة ألعاب نارية محظورة عبر قناة السويس

الإثنين، 08 أبريل 2019 01:38 م
إحباط تهريب 20 ألف قطعة ألعاب نارية محظورة عبر قناة السويس جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة تهريب 20 ألف قطعة ألعاب نارية لداخل البلاد محظور دخولها عبر ميناء العين السخنة.
 
ونجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية فى ضبط 20 ألف قطعة ألعاب نارية متوسطة الحجم إسطوانية الشكل، ومزودة بفتيل إشتعال داخل صناديق خاصة بسماعات المسارح كبيرة الحجم، أعدت خصيصاً للتهريب، بداخل حاوية مشمولها (إكسسوار مسرح) واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء العين السخنة، لصالح إحدى مكاتب الاستيراد والتصدير بمدينة "طنطا" بمحافظة الغربية ملك أحد الأشخاص "محدد".
 
وبسؤال المفوض من صاحب الشأن بما أسفر عنه الضبط، اعترف بصحة الواقعة ونفى علمه بما تحوى الرسالة من بضائع ممنوعة أو محظورة، ووجه اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
المضبوطات
المضبوطات

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 


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