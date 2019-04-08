أمريكا تدعو لوقف العمليات العسكرية فى ليبيا فورا

دعت الولايات المتحدة يوم الأحد إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في ليبيا مع زحف قوات شرق ليبيا(الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر إلى العاصمة طرابلس.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن واشنطن "تشعر بقلق عميق من القتال قرب طرابلس" وتحث على إجراء محادثات لوقف القتال.

وأضاف بومبيو "لقد أوضحنا اعتراضنا على الهجوم العسكري الذي تشنه قوات خليفة حفتر ونحث على الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية ضد العاصمة الليبية".

قالت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة في بيان في ساعة متأخرة مساء الأحد إن إجمالي عدد القتلى والجرحى يوم الأحد في الاشتباكات بجنوب طرابلس بلغ 11 قتيلا و23 مصابا.

ولم تذكر الوزارة ما إذا كان القتلى والجرحى مدنيين أم مقاتلين.

وسادت الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 وأصبحت ليبيا نقطة عبور لمئات الآلاف من المهاجرين المتدفقين عبر الصحراء على أمل عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا.