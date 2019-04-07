14 عيادة تخصصية بالمجان محافظ المنيا يتابع الخدمات الطبية بالمستشفى الخيري العائم

كتب فريق المحافظات

تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا اليوم، الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى الخيري العائم، والذي وصل المحافظة مطلع الاسبوع الجاري قادما من محافظة اسيوط، حيث يقدم خدماته بالمجان لأهالي محافظات الصعيد بدءاً من أسوان وصولاً إلى القاهرة عبر نهر النيل، بالتعاون مع وزارة الصحة وعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

أشاد المحافظ بالخدمات الطبية المقدمة والتي شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين ،حيث تقدم المستشفى الخدمات الطبية لمرضى الصعيد بالمجان في تخصصات علاج الأطفال والأمهات، بجانب توعية المجتمع بمخاطر الأمراض التي قد يتعرض لها الطفل والأم، لتجنب الإصابة بها وليس الاقتصار على العلاج فقط، كما أنه سيتم تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخلات جراحية بالمستشفى العائم، إلى المستشفيات التابعة للصحة والجامعة، لإجراء العمليات لهم بالمجان.

من جانبها أشارت دكتورة شيرين ابوحسين نائب رئيس المستشفى العائم ، إلى أنه يوجد 14 عيادة في مختلف التخصصات الطبية، منها أطفال عامة وسكر وغدد صماء وصدر وحساسية وتغذية ورمد وانف واذن وحنجرة وسمعيات وعظام واطراف صناعية وجلدية وصحة انجابية واحتياجات خاصة وتخاطب وقلب وأشعة، بالإضافة إلى تقديم الدواء بالمجان، وإجراء التحاليل الطبية، مشيرة إلى أن العمل بالمستشفى العائم تستمر لمدة اسبوع وتبدأ من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الثامنة مساءا.

وكانت المستشفى العائم قد تم افتتاحها بمحافظة أسوان مطلع مارس الماضي، وستجوب 8 محافظات بالصعيد وتستقر لمدة اسبوع بكل محافظة لتقديم الخدمة الطبية للأطفال والأمهات، حيث تمثل خطوة هامة لخدمة الأطفال والأمهات خاصة لأنها توفر العديد من التخصصات الطبية النادرة.