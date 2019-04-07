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أهمها الوصول لـ10 ملايين وحدة يونيو المقبل

10 معلومات عن المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل

الأحد، 07 أبريل 2019 09:00 ص
10 معلومات عن المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل ارشيفية
كتبت: مروة الغول
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تنعكس الزيادة التى يشهدها إنتاج مصر من الغاز الطبيعى وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه بعد وضع عدد من الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج إيجابياً على المواطنين فى جميع أنحاء محافظات الجمهورية، وذلك من خلال الإسراع فى معدلات تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز كوقود حضارى خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتى لم يصلها الغاز من قبل ليحل محل البوتاجاز، وفيما يلى أهم المعلومات عن المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل:

- تطبيق نظام تقسيط التكلفة التى يتحملها المواطن فى المناطق التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة بواقع 30 جنيها شهرياً لمدة 6 سنوات بدون مقدم أو فائدة.

- خلال عام 2018 وصل إجمالى ما تم توصيله منذ بدء النشاط وحتى نهاية شهر مارس الماضى إلى حوالى 9.8 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية.

- من المخطط أن تصل إلى 10 مليون وحدة سكنية فى نهاية يونيو القادم.

- تنفيذ شبكات جديدة تكفى لتوصيل حوالى 1.9 مليون وحدة سكنية وذلك خلال الفترة من يناير 2018 وحتى نهاية شهر مارس 2019

- التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لأول مرة إلى 75 منطقة.

- من المخطط أن تصل إلى حوالى 85 منطقة جديدة خلال العام المالى الجديد 2019/2020.

- زيادة معدلات تنفيذ المشروع شهرياً تتراوح ما بين 110– 130 ألف وحدة سكنية.

- يصل إجمالى عدد الوحدات السكنية التى سيصلها الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالى الحالى 2018/2019.

- من المخطط توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية أخرى خلال العام المالى القادم 2019/2020

- إجراءات للبدء فى تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والمقرر استخدامها فى المناطق الجديدة المخطط.


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