وفد هيئة السلامة الأوروبية يبدأ التفتيش على مصر للطيران لتجديد الاعتماد

كتبت رحاب نبيل

بدأ وفد تابع لهيئة سلامة الطيران المدني الأوربي، اليوم الأحد، التفتيش الدوري علي شركة مصر للطيران لتجديد الاعتماد، وذلك خلال الفترة من 7 الي 11 أبريل الجاري.

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة شددت على العاملين بضرورة التواجد فى أماكن عملهم بدءً من الثامنة صباحًا والالتزام بتطبيق قواعد وشروط العمل الأساسية، ومنع ترك المكاتب أو أماكن العمل، وإيقاف خلال فترة التفتيش، وارتداء زي العمل الموحد، وتعليق كارت التعارف ID وتصاريح المهبط وصعود الطائرات طوال فترة العمل.

يذكر أن شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، اجتازت، خلال مارس الماضي، بنجاح التفتيش الدوري للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران "EASA" على محطاتها بجدة والرياض والدمام والمدينة المنورة، وذلك فى إطار توجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بأهمية الحفاظ على الاعتمادات المحلية والدولية والتى تمنح المزيد من فرص جذب العملاء.

ويأتى تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران – الجهة التابعة للاتحاد الأوروبي والمعنية بسلامة الطيران فى أوروبا- لمتابعة سلامة إجراءات صيانة الطائرات بالمحطات والتأكد من كفاءة العناصر الفنية واستيعابها لكل ما يتعلق بعناصر السلامة والجودة والدقة في أداء الأعمال المختلفة وهو ما أثمر عن تجديد الاعتماد الممنوح لمحطات شركة مصر للطيران للصيانة للعمل طبقا للمتطلبات الفنية للاتحاد الأوروبى.