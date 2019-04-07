وصول 6 طائرات "F-16" جديدة إلى قاعدة بلد الجوية فى العراق

وجاء فى بيان وزارة الدفاع العراقية، "نعلن عن وصول 6 طائرات من طراز إف 16 إلى قاعدة بلد الجوية ضمن الصفقة المبرمة مع واشنطن".

وكان فى استقبال الطائرات قائد القوة الجوية العراقية الفريق الركن أنور حمه أمين.

وكان العراق تسلم أول طائرة من طراز "إف-16" من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية فى يونيو عام 2014 وذلك ضمن صفقة أبرمت عام 2011 تشمل 36 طائرة مقاتلة من هذا الطراز، على أن يتم تسليمها على دفعات، وذلك فى إطار محاربة تنظيم "داعش" الإرهابى.