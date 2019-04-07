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وصول 6 طائرات "F-16" جديدة إلى قاعدة بلد الجوية فى العراق

الأحد، 07 أبريل 2019 08:50 ص
وصول 6 طائرات "F-16" جديدة إلى قاعدة بلد الجوية فى العراق الجيش العراقى - صورة أرشيفية
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس السبت، وصول 6 طائرات حربية أمريكية من طراز "إف-16" إلى قاعدة بلد الجوية، ضمن العقد المبرم بين العراق والولايات المتحدة.

 

وجاء فى بيان وزارة الدفاع العراقية، "نعلن عن وصول 6 طائرات من طراز إف 16 إلى قاعدة بلد الجوية ضمن الصفقة المبرمة مع واشنطن".
 

وكان فى استقبال الطائرات قائد القوة الجوية العراقية الفريق الركن أنور حمه أمين.

 

وكان العراق تسلم أول طائرة من طراز "إف-16" من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية فى يونيو عام 2014 وذلك ضمن صفقة أبرمت عام 2011 تشمل 36 طائرة مقاتلة من هذا الطراز، على أن يتم تسليمها على دفعات، وذلك فى إطار محاربة تنظيم "داعش" الإرهابى.

 
 

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